Автоледи помяла бока машине Росгвардии на 3-й Жерновской улице

В аварии никто не пострадал. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В аварии никто не пострадал. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столице случилось неприятное ДТП. Девушка-водитель врезалась в автомобиль правоохранительных органов. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Инцидент случился в днем в пятницу, 22 января, на 3-й Жерновской улице возле одной из автостоянок. О столкновении сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что девушка случайно столкнулась со служебным автомобилем.

На данный момент точные обстоятельства аварии неизвестны. Девушка на «Мазде» заехала в бок машины Росгвардии. Транспортные средства получили незначительный ущерб. Выезд с парковки затруднен.

К месту происшествия прибудут сотрудники спецслужб для выяснения деталей случившегося.

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