Грузооборот портов Петербурга и Ленобласти сократился впервые за 11 лет

Грузооборот портов Петербурга и Ленобласти сократился впервые за 11 лет
"Самые мрачные прогнозы, к счастью, не оправдались, но для нефтяной отрасли 2020 год стал проверкой на прочность", - заявил председатель совета директоров АО "ПНТ" Михаил Скигин. Фото: пресс-служба АО "ПНТ"

По итогам 2020 года грузооборот российских морских портов Балтийского бассейна снизился на 6% и составил 241,5 млн тонн по сравнению с результатами 2019 года.

Об этом информирует статистика ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря». При этом в Большом порту Санкт-Петербурга и Устя-Луге перевалка осталась на уровне 2019 года. В порту Приморск, однако, сократилась почти на 20% до 49 млн тонн, в выборгском порту — на 44% до 676 тысяч тонн.

Несмотря на кризисные условия пандемии, Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) увеличил объем перевалки на 16,6% до 9,2 млн тонн. Большая часть перевалки пришлась на темные нефтепродукты (в частности, мазут) — их перегрузили 5,6 млн тонн, то есть на 14% больше, чем в 2019-м. Керосин и дизельное топливо (светлые нефтепродукты) составили 3,5 млн тонн — на 22% больше итогов предыдущего года. Основной рост пришелся на первое полугодие 2020-го, благодаря теплой зиме. В целом, как отмечает председатель совета директоров АО «ПНТ» Михаил Скигин, минувший год стал крайне турбулентным и для нефтяного рынка, и для сегмента перевалки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доходы России от продажи нефти за 2020 год рухнули на 40,9%.

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