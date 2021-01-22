В Петербурге с работодателей взыскали 700 млн рублей за 2020 год

Судебные приставы помогли восстановить справедливость и добиться выплаты зарплат горожанам.

В Санкт-Петербурге за 2020 год судебные приставы взыскали с работодателей в пользу горожан почти 700 миллионов рублей. Об этом сегодня, 22 января, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу.

Известно, что средства были взысканы в рамках 11,5 тысяч исполнительных производств. Так, например, приставы помогли вернуть должность старшего бухгалтера женщине, которую уволили незаконно. В итоге ей выплатили средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере более 182 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский инженер через суд вернул долги по зарплате в размере 670 тысяч рублей.