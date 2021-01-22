Взрыв прогремел на цветочном рынке в Краснодаре, есть погибшие

Взрыв прогремел на цветочном рынке в Краснодаре, есть погибшие
Спасатели потушили пожар, который возник после взрыва в Краснодаре. Фото: Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

В Краснодаре на цветочном рынке произошел взрыв газового баллона, за которым последовал крупный пожар. Один человек погиб, еще несколько пострадали.

Вечером в пятницу, 21 января, на цветочном рынке в Краснодаре взорвался газовый баллон. После хлопка газа начался крупный пожар, который распространился по площади 150 квадратных метров. Огонь удалось потушить к 22 часам, передает ТАСС.

Оперативные службы эвакуировали с рынка порядка 100 человек. Сообщается, что при взрыве погиб один человек, еще два человека госпитализированы с различными травмами, их состояние уточняется.

Следователи и прокуратура организовали проверки после ЧП. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, взрыв произошел на легальном цветочном рынке, где ведется стационарная торговля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно о двух погибших при взрыве дома в Мадриде.

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Взрыв прогремел на цветочном рынке в Краснодаре, есть погибшие