Спасатели больше часа тушили горящий дом в Озерках

В Выборгском районе Ленинградской области сегодня утром произошел пожар. В поселке Озерки загорелся частный дом.

Возгорание случилось субботним утром, 23 января. Огонь был замечен около 6:41. На тушение огня оперативно выехали восемь сотрудников пожарно-спасательной части на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило постройку на общей площади 64 кв. метра. К 8:03 возгорание ликвидировали.

Причина появления огня выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром в Светогорске частный дом полыхал на 150 «квадратах».