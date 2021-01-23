Утром в Светогорске частный дом полыхал на 150 «квадратах»

Утром в Светогорске частный дом полыхал на 150 &#171;квадратах&#187;
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Выборгском районе Ленобласти загорелся частный дом. С огнем боролись восемь спасателей.

Возгорание случилось сегодня утром, 23 января, на улице Вокзальная в Светогорске. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 6:11. Спасатели выехали к указанному месту на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил 150 квадратных метров постройки. К 6:58 пламя полностью потушили.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое детей погибли при пожаре в частном доме на Сахалине. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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