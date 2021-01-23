МЧС предупреждает жителей Ленобласти о тумане и гололедице на дорогах с 24 по 26 января

МЧС предупреждает жителей Ленобласти о тумане и гололедице на дорогах с 24 по 26 января
Туман окутает Ленобласть только в воскресенье, а вот гололедица сохранится до вторника. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В период с 24 по 26 января на территории Ленинградской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: туман и гололедица.

Об этом жителей 47 региона в субботу, 23 января, предупреждает пресс-служба областного ГУ МЧС, ссылаясь на прогнозы специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС». При этом туман, скорее всего, начнет окутывать Ленобласть уже в ближайшие часы. Это, как и образование ледяного покрытия на дорогах, связано с наступающим потеплением.

При этом спасатели отмечают, что в воскресенье и понедельник из опасных природных явлений ожидается только гололед. В ведомстве напоминают, что в таких условиях значительно увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий, в связи с чем жителей региона, — особенно автомобилистов, призывают быть предельно осторожными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу 23 января в Петербурге потеплело до +3 градусов.

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