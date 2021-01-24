В Ленобласти в сгоревшем коттедже нашли бездыханное тело помощника повара

Огонь успел распространиться на площади в 64 квадратных метров.

В Ленинградской области 23 января произошел крупный пожар, в результате которого умер человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Все случилось на базе отдыха «Окуневая» в поселке Озерки утром в субботу. Там загорелся дом на площади в 64 квадратных метров. На место прибыли спасатели, которые довольно быстро ликвидировали пожар.

Известно, что в здании находилось много людей, в том числе детей. После того, как огонь потушили, в коттедже нашли тело помощника повара. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Рахье восемь спасателей тушили горящую хозпостройку. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть около 2:05. К месту происшествия были направлены восемь сотрудников на двух спецмашинах.