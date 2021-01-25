Новый мультфильм студии Pixar «Душа» за 4 дня в российском кинопрокате собрал 255 млн рублей

Новый анимационный проект студии Pixar под названием «Душа» показывают в российских кинотеатрах с 21 января. За это время мультфильм стал лидером кассовых сборов.

Всего за четыре дня проката история о джазовом музыканте, попавшем в место, где души обретают личность и готовятся к жизни на Земле в человеческом облике, собрала рекордные 255 миллионов рублей. В Соединенных Штатах премьера прошла раньше, поскольку из-за напряженной ситуации с коронавирусом мультфильм решили не показывать в кинотеатрах. Премьера «Души» состоялась на платформе Disney+, которая пока еще не работает в России.

Режиссером мультика, снискавшего популярность среди россиян, выступил Пит Доктер. Он создал такие культовые анимационные проекты, как «Корпорация монстров», «Головоломка» и «Вверх».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до премьеры «Души» лидером отечественного кинопроката был мультик Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: корень зла», собравший небывалые 1,6 млрд рублей только за новогодние праздники.