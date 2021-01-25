Во Фрунзенском районе у мужчины изъяли патроны

Во Фрунзенском районе у мужчины изъяли патроны
В квартире у петербуржца найдены 22 патрона. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе у мужчины изъяли патроны.

Во Фрунзенском районе у местного жителя изъяли боеприпасы. Во время осмотра его места жительства правоохранители обнаружили и изъяли 22 патрона, которые хранились в сейфе.

Установлено, что патроны с маркировками «25 AUTO CBC» 21 шт. калибра 6.35 мм. (пистолетный патрон Браунинг) и «32 AUTO CBC» 1 шт. калибра 7.65 мм. (пистолетный патрон Браунинг), относятся к категории боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию и пригодны для стрельбы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к петербургским полицейским обратился пенсионер из Москвы. 65-летний мужчина заявил, что встретил незнакомца, который пообещал на следующий день взорвать Исаакиевский собор. ,

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