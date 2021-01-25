Студенты могут вернуться в вузы в ближайшее время

В Минобрнауки считают, что эпидемиологическая обстановка позволяет отменить дистанционное обучение.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшее время студенты смогут вернуться в университеты. Таким образом, дистанционный формат обучения станет не актуален. Об этом пишет РИА Новости.

«В самое ближайшее время мы вернёмся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет. И я надеюсь очень, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками»,

— отметил Фальков.

Напоминаем, что на данный момент в России зарегистрировано более 3,68 миллионов случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов — 68 397.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что студенты Петербурга рассказали, на какую зарплату рассчитывают после учебы.