Создатель «Новичка» может выпустить препарат от Covid-19

В России может появиться еще один препарат от коронавируса. Фото: pixabay.com

В России может появиться еще один препарат от коронавируса. Фото: pixabay.com

Один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк планирует выпустить противовирусный препарат от коронавирусной инфекции. Лекарство получит название «Иммофон».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Леонида Ринка, препарат будет полезен не только против коронавируса, но и других заболеваний. Он сможет восстанавливать иммунную систему и ликвидировать «цитокиновый шторм».

Отметим, что лекарство разработано на препарате «Диуцифон», который предназначен для лечения проказы. Кроме этого, в составе есть сильнодействующее иностранное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, которые будут активировать обмен веществ и стимулировать процесс регенерации.

На данный момент «Иммофон» прошел исследования на 700 добровольцах пожилого возраста. Нет ни одной смерти от препарата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей коронавируса.