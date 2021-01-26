Эпидемиолог оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей коронавируса

От вакцинации нужно воздержаться при наличии признаков ОРЗ. Фото: pixabay

От вакцинации нужно воздержаться при наличии признаков ОРЗ. Фото: pixabay

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал, какие существуют риски прививания от коронавируса для бессимптомных носителей.

По его словам, вакцина не может нанести вред этой категории людей.

Он добавил, что от вакцинации нужно воздержаться при наличии признаков ОРЗ, допустим, температуры 37-38 градусов, сообщают «Известия».

С начала пандемии в России выявлено 3 738 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 918 летальных исходов, выздоровело 3 150 763 человека.

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