Около 113 млрд рублей потратил Петербург на борьбу с коронавирусом в 2020 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал сумму, которая была потрачена борьбу с коронавирусом в городе. За минувший год пандемия забрала около 113 млрд рублей из бюджета.

Об этом парламентарий сообщили в ходе заседания городского правительства во вторник, 26 января, передает РИА Новости. Отмечается, что из данной суммы 54 млрд рублей поступили из федерального бюджета. В целом, такой уровень поддержки для Северной столицы стал рекордным за последние годы.

Кроме этого, в городе на собственные и федеральные деньги было перепрофилировано большое количество больниц и клиник, а также сотрудникам закуплены средства индивидуальной защиты. Помимо этого, закуплены лекарства и оборудования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге заявили о снижении числа активных больных коронавирусом.