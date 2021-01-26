В Петербурге заявили о снижении числа активных больных коронавирусом

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay.com

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay.com

В Петербурге число активных больных COVID-19 за минувшую неделю уменьшилось на 7,64%.

Тренд на снижение заболеваемости коронавируса показывала и госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции. Число госпитализаций было осуществлено на 22,7% меньше, чем на предыдущей неделе.

Число зараженных в Петербурге достигло 321 709 , выздоровел 209 671 пациент, число летальных исходов достигло 9 374.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Санкт-Петербурга намерены обсудить с Роспотребнадзоры возможность смягчения ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса. Губернатор отметил, что в скором времени завершится инкубационный период после возвращения горожан с новогодних каникул и тогда будет ясна общая картина.