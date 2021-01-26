Петербург попал в число аутсайдеров по доверию Путину

Внутриполитический блок Кремля на семинаре для российских вице-губернаторов озвучил список городов с минимальным доверием к президенту России Владимиру Путину.

Об этом стало известно во вторник, 26 января. Как сообщает РБК со ссылкой на трех участников семинара, в Кремле подвели итоги выполнения ключевых показателей эффективности за 2020 год. В итоге, Петербург наравне с Хабаровским и Красноярским краем вошел в число аутсайдеров по доверию президенту. Наоборот, в списке лидеров, – Чечня, Крым, Севастополь.

Что касается доверия к главам региона, то лидерами стали Чечня, Адыгея, Курганская и Курская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Не испытывают особого доверия к губернаторам жители Хакасии, Владимирской и Кемеровской области, Красноярского и Хабаровского края.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин рассказал правду о дворце в Геленджике.