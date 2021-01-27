Стало известно, что помогает коронавирусу при заражении организма

Ученые обнаружили «пособника» Covid-19, который помогает опасной заразе преодолевать защиту и проникать внутрь клеток.

Биофизики считают, что коронавирус использует холестерин, чтобы «открыть» клетки человека и, проскользнув в них, начать там развиваться. Об этом сообщает «Российская Газета» со ссылкой на Рhys.org.

Отмечается, что легче всего инфекцию переносят те пациенты, которым врачи рекомендовали препараты, снижающие уровень холестерина.

Проведенное исследование должно помочь в разработке методов лечения коронавируса, а также выяснить, что приводит к появлению в легких мегаклеток.

Для справки:

Холестерин — это органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека, однако его нет в клеточных мембранах растений, грибов, а также у прокариотических организмов (археи, бактерии и т.д.).

Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот. За сутки образуется до 2,5 г холестерина, с пищей поступает около 0,5 г.

Обеспечивает устойчивость клеточных мембран в широком интервале температур. Необходим для выработки витамина D, выработки надпочечниками различных стероидных гормонов (включая кортизол, альдостерон, половые гормоны: эстрогены, прогестерон, тестостерон), желчных кислот.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о пищевых добавках, которые могут снизить уровень «плохого» холестерина. Среди них магний и экстракт зеленого чая, которые следует принимать ежедневно. При высоком холестерине также стоит менять рацион, добавив в него льняные семена и масло, артишоки, клетчатку, которая в большом количестве содержится в яблоках, бобах и овсянке. А вот от продуктов с высоким содержанием сахара лучше отказаться. Эта диета, по мнению ученых, куда здоровее, чем та, которой люди придерживаются последние лет 80. Раньше, напомним, просили исключать мясо, яйца, сыр и кокосовое масло.