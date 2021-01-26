Нож в спину, пропофол и кислота в лицо: как калечат сотрудников Мариинки и чем им грозят

Солист Мариинки Павел Шмулевич, получивший несколько ножевых ранений во время ссоры с женой, далеко не единственный сотрудник театра, ставший героем криминальных новостей. Еще не так давно в Петербурге, наконец, прекратили слушание дел о смерти балетмейстера и убийстве старейшей сотрудницы. Резонансные уголовные дела сопровождались и более мелкими происшествиями в Мариинском.

О пострадавшем солисте оперы стало известно во вторник, 26 января. Оказалось, что мужчина поссорился с женой, а та, по предварительным данным, схватилась за нож и принялась наносить удары. В результате пострадавший был доставлен в больницу. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное.

Отметим, еще и года не прошло с тех пор, как в Петербурге прекратили слушание дела о смерти 56-летнего балетмейстера Сергея Вихарева, который умер в кресле стоматолога в 2017-м году. На скамье подсудимых в итоге оказался врач Андрей Гольтяков, который, по версии следствия, не обследовав пациента, ввел ему завышенную дозу пропофола.

В 2020-м году уголовное дело прекратили в связи с истечением сроком давности – статья по которой обвиняли медика, предусматривала лишение свободы сроком на три года.

Годом ранее история убийства старейшей сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной, которой было 93 года, закончилась смертью одного из виновников. Мертвым его нашли на следующий день после приговора суда. Обвинительный приговор тогда услышали трое – их признали виновными и не заслуживающими снисхождения.

Суд установил, что одна из подозреваемых, работавшая сиделкой, решила обчистить квартиру пенсионерки вместе с сообщниками. Злоумышленники тогда связали скотчем женщину и избили. Забрав ее деньги, банковскую карту и фотографию Шаляпина с автографом певца, они задушили ее.

Летом 2020-го года Мариинский театр вновь появился в криминальных новостях. Мужчина открыл стрельбу из винтовки во время ссоры с сотрудником театра. Стрелка удалось оперативно задержать.

Осенью и зимой анонимы начали регулярно угрожать театру готовящимися взрывами. Кроме того, злоумышленники обещали облить артистов Мариинки кислотой. С угрозами взрыва анонимы вернулись и под Новый год. Тогда никаких опасных предметов или веществ в здании театра не нашли.