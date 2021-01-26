Байден и Путин впервые поговорили по телефону

Лидеру двух стран обсудили проблемные вопросы в отношениях Москвы и Вашингтона.

Президент России Владимир Путин и его коллега глава США Джо Байден сегодня, 26 января, созвонились, чтобы обсудить проблемные вопросы в отношениях двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что лидеры России и США поговорили о поддержке США суверенитета Украины, о проблеме взлома SolarWinds, а также о сообщения, согласно которым россиянам предлагают вознаграждение за жизни американских солдат в Афганистане. Также Путин и Байден обсудили инцидент, связанный с оппозиционером Алексеем Навальным и о митингах в России.

Подробности их разговора не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меркель в телефонном разговоре пригласила Байдена в Германию. Она добавила, что Берлин готов решать международные задачи вместе «с европейскими и трансатлантическими партнерами».