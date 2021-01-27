В Калужской области устранили ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир»

В Калужской области устранили ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир»
ФСБ устранила террористов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией пресекла деятельность международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России в 2003 году) в Калужской области.

Как сообщает ТАСС, на данный момент возбуждено уголовное дело. Участники преступной группировки осуществляли антиконституционную деятельность, направленную на свержение власти насильственным путем.

«С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман», – говорится в сообщении ФСБ.

Участников группировки задержали, а по местам жительства провели обыски. У них изъяты пропагандистские материалы и средства связи. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Подмосковье ФСБ задержала двух подростков ща подготовку убийств в школах.

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