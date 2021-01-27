Сенатор от Ленобласти отреагировал на ратификацию договора о сокращении наступательного вооружения

Сенатор от Ленобласти отреагировал на ратификацию договора о сокращении наступательного вооружения
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов отреагировал на ратификацию договора СНВ-3. Фото: правительство Ленобласти

Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов прокомментировал решение о ратификации договора о сокращении наступательного вооружения (СНВ-3), который распространяется на существующие типы бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет.

По словам Перминова, которые приводит Online47, ратификация договора является крайне важным событием для всей архитектуры мировой безопасности. Он отметил, что договор, заключенный между двумя странами-обладательницами самого мощного ядерного потенциала, продлен на 5 лет без изменения каких-либо условий.

Сенатор отметил, что снижение экономической нагрузки на военно-политический блок позволит высвободить средства для внутреннего развития России.

«Поэтому то, что сделал Президент Владимир Путин – это очень серьезный стратегический прорыв в деле обеспечения безопасности нашей страны и каждого региона России, — заявил Сергей Перминов.

Он добавил, что Ленобласть имеет сухопутную и морскую границу со странами НАТО, и если бы договор не был продлен, что вышедшие из договора стороны смогли бы бесконтрольно перемещать ядерное оружие, не предупреждая об этом Россию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин заявил об угрозе «борьбы всех против всех», которая обернется гибелью цивилизации.

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