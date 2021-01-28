В Приморском районе из-за ненадежных труб без тепла остались жители более 20 домов

В Приморском районе из-за ненадежных труб без тепла остались жители более 20 домов
Ожидается, что работы будут вестись до 29 января. Фото: ГУП "ТЭК СПб"

Теплоэнергетики в ходе профилактического обхода обнаружили ненадежный участок тепловой магистрали диаметром 1000 миллиметров в районе дома №22 по Новоникитинской улице в Приморском районе Петербурга.

Специалисты приняли решение провести ремонтные работы, чтобы предотвратить аварию. В связи с этим в среду, 27 января, в 11:40 ограничили подачу горячей воды и тепла в 21 доме. Предположительно, работы завершатся до 2:40 29 января. К сожалению, сохранить отопление в квартирах в этот период не представляется возможным, поскольку в зданиях используется закрытая схема теплоснабжения.

Как пишет пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», энергетики стараются как можно быстрее выполнить замену и укрепление труб, чтобы вернуть горожанам отопление и горячую воду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» раньше срока завершила ликвидацию последствий коммунальных аварий в Колпинском и Калининском районах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУП "ТЭК СПб" замена труб коммунальные службы новости СПб тепломагистраль теплоэнергетики


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России вступил в силу закон о штрафах за кальяны в заведениях общепита
Госсекретарь США заявил о возможности принятия новых мер против России ...
В Приморском районе из-за ненадежных труб без тепла остались жители более ...
Асмус удивила подписчиков «видом сзади»
Прилучного застали за поцелуем с Брутян
Собчак показала ягодицы в леопардовом купальнике
В Краснодаре прошла операция по спасению енота, забравшегося на столб ЛЭП
Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsApp