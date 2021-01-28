На Маршала Говорова из окна коммуналки выпал 33-летний мужчина

Около восьми часов вечера в дежурную часть ГУ МВД России по Кировскому району обратилась женщина, которая рассказала, что возле одного домов по улице Маршала Говорова из окна выпал человек.

Прибывшие к месту происшествия правоохранители установили, что пострадавший, 33-летний безработный мужчина, выпал из окна коммунальной квартиры. Он выжил, однако, госпитализированный в больницу с многочисленными тяжелыми травмами, скончался в медицинском учреждении спустя несколько часов после падения.

Полицейские подозревают, что к смерти петербуржца могут быть причастны его соседи-собутыльники 50 и 53 лет, которые были задержаны в той же коммуналке в состоянии алкогольного опьянения. Оба имеют по условной судимости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине хулиган напал с ножом на пенсионерку и изрезал ей лицо.