В Пушкине хулиган изрезал пенсионерке лицо ножом из-за ссоры

В Пушкине хулиган изрезал пенсионерке лицо ножом из-за ссоры
Нападение в Пушкинском районе произошло около 22 часов 26 января. Фото: Google View

В парадной одного из домов по Ленинградской улице в городе Пушкин вечером 26 января неизвестный напал на 64-летнюю пенсионерку с ножом и изрезал ей лицо.

Женщина обратилась в правоохранительные органы и к месту происшествия оперативно прибыли полицейские. По горячим следам стражи правопорядка задержали 36-летнего подозреваемого, который оказался жителем Шушар. Между ним и пенсионеркой, как выяснилось, разгорелась внезапная ссора на почве личной неприязни прямо в парадной. В пылу конфликта мужчина достал нож.

Пострадавшую госпитализировали с резаной раной подбородка, проникающей в полость рта, и гематомой левой щеки. Её состояние оценивается как удовлетворительное. Нападавший помещен под стражу, в его отношении составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским руферам пришлось защищаться перцовым баллончиком от мужчины с арматурой.

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