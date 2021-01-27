Смотревшие салют руферы защищались перцовым баллончиком от петербуржца с арматурой

Смотревшие салют руферы защищались перцовым баллончиком от петербуржца с арматурой
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На Невском проспекте в Петербурге произошел конфликт между жителем одного из домов и руферами. Молодые люди забрались на крышу, чтобы увидеть салют.

Инцидент произошел в среду вечером, 27 января. Как сообщил 78.ru, пожилой мужчина попытался прогнать незваных гостей при помощи куска арматуры. Любители прогулок по крышам в ответ распылили перцовый баллончик.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 27 января в 21:00 в Северной столице прогремел праздничный артиллерийский салют в честь 77-й годовщины полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда.

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