«Потрясающе»: праздничный салют озарил небо Петербурга

В 21:00 в Северной столице прогремел праздничный артиллерийский салют в честь 77-й годовщины полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда. Горожане делятся фотографиями фейерверка в соцсетях.

В среду, 27 января, 30 артиллерийских залпов запустили с Большого пляжа Петропавловской крепости. Краски салюта были настолько яркими, что озарили петербургское небо на несколько километров.

«Выглядит потрясающе», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Купола салюта разрывались на высоте 500 метров и превышали диаметр в 300 метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали о мероприятиях, посвященных снятию блокады, которые проводились 27 января.