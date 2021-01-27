«Потрясающе»: праздничный салют озарил небо Петербурга

&#171;Потрясающе&#187;: праздничный салют озарил небо Петербурга
Праздничный салют. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

В 21:00 в Северной столице прогремел праздничный артиллерийский салют в честь 77-й годовщины полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда. Горожане делятся фотографиями фейерверка в соцсетях.

В среду, 27 января, 30 артиллерийских залпов запустили с Большого пляжа Петропавловской крепости. Краски салюта были настолько яркими, что озарили петербургское небо на несколько километров.

«Выглядит потрясающе», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Купола салюта разрывались на высоте 500 метров и превышали диаметр в 300 метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали о мероприятиях, посвященных снятию блокады, которые проводились 27 января.

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