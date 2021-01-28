Голосовой помощник «Виктория» поможет петербуржцам вызвать врача на дом при COVID-19

В Петербурге создали новый сервис, с помощью которого жители Петербурга с подозрением на коронавирус смогут вызвать врача на дом.

Об этом 28 января сообщает городской комитет по информатизации и связи. Речь идет о голосовом помощнике под названием «Виктория». Чтобы вызвать врача таким способом, нужно нажать кнопку «*2» при звонке в службу 122. Сначала робот спросит человека о симптомах. Если будет назван хотя бы один признак, сигнализирующий о заболевании коронавирусом, то помощник оформит заявку на вызов врача на дом.

«Викторию» создали на основе искусственного интеллекта. Голосовой помощник уже умеет оформлять 80% заявок. Если возникнут какие-либо затруднения, то к беседе подключится оператор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начнется бесплатная вакцинация в частных клиниках в феврале.