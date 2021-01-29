В Петербурге зафиксировано 2284 новых случая коронавируса

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. . Фото: pixabay

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. . Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 2284 случая заражения коронавирусом.

В России за сутки зафиксировано 19 238 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 534 летальных исхода. При этом 26 204 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

Всего с начала пандемии в Петербурге 329444 случая заражения COVID-19. Скончались 9622 человека. Выздоровело 225640 человек.

С начала пандемии в России выявлено 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исхода. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 255 462 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.