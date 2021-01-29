Возле метро «Звездная» задержали подозреваемого в ограблении кондуктора трамвая

В четверг, 28 января, возле станции метро «Звездная» задержали 27-летнего неработающего петербуржца, которого подозревают в нападении на кондуктора травмы на Маршала Жукова.

Инцидент произошел 22 января. В полицию обратился 58-летний мужчина, работающий кондуктором. Он рассказал, что около 12:40 в салон трамвая на остановке зашел неизвестный молодой человек, который в ходе конфликта вырвал у заявителя рабочую сумку с 4 тысячами рублей.

Причиной конфликта стало замечание, сделанное кондуктором группе нетрезвых молодых людей, которые вели себя неподобающим образом. Выдернув из рук пострадавшего сумку, злоумышленник скрылся, а вместе с ним еще двое мужчин и девушка. Вчера преступника удалось задержать. Как выяснилось, ранее 27-летний житель Петербурга уже был судим за кражу и разбой. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пражской мужчина угнал автомобиль с автомойки, попал в ДТП и попытался украсть еще две машины.