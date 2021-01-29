Из Петербурга в Камбоджу отправятся 23,5 тонны свиных шкурок

Из Петербурга в Камбоджу отправятся 23,5 тонны свиных шкурок
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В пятницу, 29 января, пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям оформило документы на экспорт 23,5 тонн свиных шкурок в Камбоджу.

Инспекторы ведомства проверили документацию на партию свежемороженых свиных шкурок. Груз в страну Юго-Восточной Азии отправляет организация, занимающаяся разведением свиней и производством мяса на территории Белгородской области. Получателем выступает предприятие из Пномпеня, столицы Камбоджи.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий сотрудники Управления подтвердили соответствие продукции ветеринарным требованиям страны-импортёра, после чего груз продолжил следование в адрес получателя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор одобрил посадку в Петербурге и Ленобласти 3 млн тюльпанов, прибывших из Нидерландов.

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