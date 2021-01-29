В Минпросвещения опровергли слухи о переходе школ на шестидневку

Каждое учебное заведения самостоятельно решает, каков будет режим занятости школьников.

В Министерстве просвещения России прокомментировали слухи о тотальном переходе школ на шестидневное обучение. В ведомстве заверили, что ничего общего с реальностью информация не имеет. Об этом говорится в Telegram-канале министерства «Большая перемена РФ».

В посте сказано, что данные, распространяемые в СМИ, соцмедиа и родительских чатах, неверны. Вопросы утверждения учебного плана, графика и режима занятости отнесены к полномочиям школ.

В ведомстве выразили надежду, что родители будут пользоваться проверенными источниками информации, а не доверять фейкам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в школах Петербурга снизилась заболеваемость коронавирусом.