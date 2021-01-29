Стало известно о 12 жертвах ДТП в Самарской области

Стало известно о 12 жертвах ДТП в Самарской области
Смертельная авария в Самарской области. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Число погибших в аварии с участием автобуса и грузовика в Самарской области выросло до 12 человек. Еще 12 пострадавших получили серьезные ранения из-за столкновения транспортных средств.

Об этом стало известно в пятницу, 29 января. Как сообщает пресс-служба следственного комитета РФ, на данный момент 5 из 12 пострадавших находятся в реанимации. Их состояние неизвестно.

Само ДТП случилось вечером на федеральной дороге М-5 «Урал». В районе населенного пункта Заборовка Самарской области рейсовый автобус до Сызрани столкнулся с грузовиком и легковушкой. На данный момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Самарской области 10 человек скончались в ДТП с автобусом.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области, причиной аварии мог стать резкий маневр автобуса. Транспортное средство пошло на обгон и врезалось в грузовик.

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