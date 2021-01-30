Пять человек погибли при крушении военного вертолета на Кубе

На Кубе произошла авиакатастрофа — военный вертолет врезался в «возвышенность».
В результате происшествия погибли пять членов экипажа, сообщает «Интерфакс», ссылаясь армейскую пресс-службу.
Сообщается, что вертолет совершал полет из одной провинции в другую, после взлета врезался в «возвышенность». Идет расследование. Причины произошедшего выясняются.
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