Пять человек погибли при крушении военного вертолета на Кубе

Пять человек погибли при крушении военного вертолета на Кубе
Причины произошедшего выясняются. Фото: Pixabay

На Кубе произошла авиакатастрофа — военный вертолет врезался в «возвышенность».

В результате происшествия погибли пять членов экипажа, сообщает «Интерфакс», ссылаясь армейскую пресс-службу.

Сообщается, что вертолет совершал полет из одной провинции в другую, после взлета врезался в «возвышенность». Идет расследование. Причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково обошлось без отмен и задержек авиарейсов.

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