В России за сутки выявили 19 032 случая заражения COVID

За минувшие сутки в России выявили 19 032 случая заражения коронавирусом в 85 регионах.

По информации оперативного штаба на 30 января, Общее число зараженных за период пандемии увеличилось до 3 832 080. Больше всего случаев инфицирования за день зафиксировано в Санкт-Петербурге — 2 512. Следом идут Москва (2 430) и Подмосковье (1 069).

Также за прошедшие сутки зарегистрировано 534 случая летального исхода от осложнений, вызванных COVID 19. Побороть болезнь смогли 26 204 человека.

Напомним, в настоящее время случаи заболевания новым коронавирусом зарегистрированы в более чем 190 странах. Число выявленных инфицированных по всему миру превысило отметку 4,4 миллиона человек, число умерших превышает 300 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки коронавирус унес жизни 64 петербуржцев. Жертвами инфекции с начала пандемии стали 9 686 человек.