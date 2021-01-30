С 1 февраля социальные пособия проиндексируют на 4,9%

В субботу, 30 января, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 февраля увеличится размер некоторых социальных выплат.

В частности, индексация коснется пособий, которые получают инвалиды, ветераны, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, Герои России и граждане, пострадавшие на производстве. Увеличатся выплаты и для семей с детьми: пособие при рождение ребенка, ежемесячные выплаты по уходу за ним, пособие для женщин, вставших на учет в женских консультациях на ранних сроках беременности, а также единовременное пособие при оформление опеки над ребенком.

Индексация составит 4,9%, сообщается в публикации на сайте российского правительства. Напомним, что повышение размера социальных выплат происходит ежегодно 1 февраля, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России проиндексировали и продлили до 2026 года программу материнского капитала.