Специалисты перечислили симптомы приближающегося диабета

Эксперты объяснили, что выявить неинсулинозависимый диабет можно не только с помощью анализа крови на уровень сахара, — хотя этот способ остается самым надежным, — но и по ряду других симптомов.
В частности, сигнализировать о развитии опасной болезни могут сухость во рту, медленно заживающие раны, лишний вес, частое мочеиспускание, хроническая усталость, проблемы со зрением, зуд районе гениталий и головокружение, передает издание Express.
Специалисты также напоминают, что в группе высокого риска заболевания диабетом находятся люди старше 40 лет и те, кто имеет избыточный вес. Диабет также является недугом, передающимся по наследству, поэтому следить за здоровьем особенно необходимо людям, в семье у которых встречались случаи этого заболевания.
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