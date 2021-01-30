Специалисты перечислили симптомы приближающегося диабета

Неинсулинозависимый диабет, или диабет II типа, является самым широко распространенным типом диабета. Заболевание способно повысить риск других опасных для жизни состояний, включая нарушение функций сердца, сосудов и нервной системы. Фото: Pixabay

Неинсулинозависимый диабет, или диабет II типа, является самым широко распространенным типом диабета. Заболевание способно повысить риск других опасных для жизни состояний, включая нарушение функций сердца, сосудов и нервной системы. Фото: Pixabay

Эксперты объяснили, что выявить неинсулинозависимый диабет можно не только с помощью анализа крови на уровень сахара, — хотя этот способ остается самым надежным, — но и по ряду других симптомов.

В частности, сигнализировать о развитии опасной болезни могут сухость во рту, медленно заживающие раны, лишний вес, частое мочеиспускание, хроническая усталость, проблемы со зрением, зуд районе гениталий и головокружение, передает издание Express.

Специалисты также напоминают, что в группе высокого риска заболевания диабетом находятся люди старше 40 лет и те, кто имеет избыточный вес. Диабет также является недугом, передающимся по наследству, поэтому следить за здоровьем особенно необходимо людям, в семье у которых встречались случаи этого заболевания.

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