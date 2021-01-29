Врач объяснил, нужно ли терпеть головную боль

При этом универсальных препаратов от головной боли нет. Фото: Pixabay

При этом универсальных препаратов от головной боли нет. Фото: Pixabay

Врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд рассказал, нужно ли терпеть головную боль и как понять, когда пора обращаться за помощью.

По его словам, даже слабая головная боль требует приема обезболивающего, потому что невозможно предсказать, как она будет развиваться. Если лекарства приходиться принимать часто, то это повод для беспокойства. В таком случае лучше обратиться к специалисту. До хронической головной боли лучше не доводить.

«Даже если вы принимаете обезболивающие препараты больше трех дней подряд, это уже не очень здорово, а если больше 15 дней в месяц – точно необходимо обратиться к врачу», — рассказал невролог в разговоре с радио Sputnik

При этом универсальных препаратов от головной боли нет. В том случае, если голова болит лишь изредка, подойдет любой нестероидный противовоспалительный препарат.

Кроме того, неверно выбранный препарат может вызвать головную боль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, какая головная боль должна стать поводом обратиться в больницу. Доктор Мясников заявил в эфире «Россия 1», что человеку стоит идти ко врачу, если он просыпается от головной боли, которая сопровождается изменением неврологических симптомов. По его словам, тревогу необходимо бить, если после приступов головной боли ухудшается зрение.