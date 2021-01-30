Инфекционист объяснил, как отличить COVID-19 от ОРВИ

В любом случае, при признаках коронавируса лучше обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Фото: pixabay

В любом случае, при признаках коронавируса лучше обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Фото: pixabay

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский объяснил, что многие симптомы, которые часто принимают за признаки коронавируса, являются ложными.

По словам специалиста, ОРВИ, как правило, поражает только один отдел дыхательной системы, тогда как при коронавирусной инфекции страдают и носовая полость и легкие. Правда, как отметил врач в интервью радио Sputnik, и боль в горле, и першение и кашель также могут встречаться при COVID-19.

Также натолкнуть на мысль о коронавирусе может интоксикация, выражающаяся в головной боли, ломоте, повышенной температуре — эти признаки, однако, свойственны практически любой инфекции. В этом случае определить природу недомогания могут только лабораторные исследования.

Примечательно, что некоторые люди с повышенной тревожностью и вовсе могут ощущать симптомы COVID-19, будучи при этом абсолютно здоровыми, добавил Вознесенский.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему не стоит носить две защитных маски одновременно.