Мультфильм «Душа» первый в российском прокате за выходные

Американский мультфильм «Душа» возглавил рейтинг российского кинопроката. Работа собрала 260,4 млн рублей за минувшие выходные.

Об этом стало известно в понедельник, 1 февраля. Такую информацию приводит портал kinobusiness.com за период с 28 по 31 января.

Таким образом, фильм успел войти в список популярных у российских любителей кино. Мультфильм «Душа» вышел в прокат только 21 января, а уже бьет рекорды. Напомним, что по сюжету это работа о школьном учителе музыки Джо Гарнере, который не смог стать великим музыкантом. Однажды он угодил в люк и погиб. Но после этого история только начинается, – герой попадает в новый мир, где ему предстоит раскрыть свою душу и обрести новые таланты, чтобы заново переродиться на земле.

Отметим, что на второй строчке рейтинга расположился фильм «Дьявол в деталях». Кино вышло в прокат только 28 января и уже успело собрать за выходные 81,7 млн рублей. Тройку лидеров замкнула картина «Охотник на монстров». Фэнтези также вышло в прокат 28 января. Кассовые сборы составили 79,5 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый мультфильм студии Pixar «Душа» за 4 дня в российском кинопрокате собрал 255 млн рублей.