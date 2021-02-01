Семья из Мурманска получила неустойку за сорванные сроки сдачи квартиры в Петербурге

Петербургские судебные приставы взыскали со строительной компании неустойку в пользу семейной пары из Мурманска, которые купили квартиру в стадии строительства.
Как сообщили в пресс-службе главка Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, судебные приставы Василеостровского района вели два исполнительных производства в отношении застройщика о взыскании неустойки за срыв сроков сдачи квартиры.
По решению суда, каждый член семьи должен был получить по 67 тыс. рублей. Деньги списали с банковского счета застройщика и направили взыскателям.
Отмечается, что в прошлом году 150 дольщиков благодаря действиям судебных приставов Василеостровского района получили более 27 млн рублей неустойки от этого застройщика.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти застройщиков заставят компенсировать расходы на достройку проблемных ЖК.