Семья из Мурманска получила неустойку за сорванные сроки сдачи квартиры в Петербурге

Приставы решили вопрос в пользу место дольщиков. Фото: ГУФССП России по Санкт-Петербургу

Приставы решили вопрос в пользу место дольщиков. Фото: ГУФССП России по Санкт-Петербургу

Петербургские судебные приставы взыскали со строительной компании неустойку в пользу семейной пары из Мурманска, которые купили квартиру в стадии строительства.

Как сообщили в пресс-службе главка Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, судебные приставы Василеостровского района вели два исполнительных производства в отношении застройщика о взыскании неустойки за срыв сроков сдачи квартиры.

По решению суда, каждый член семьи должен был получить по 67 тыс. рублей. Деньги списали с банковского счета застройщика и направили взыскателям.

Отмечается, что в прошлом году 150 дольщиков благодаря действиям судебных приставов Василеостровского района получили более 27 млн рублей неустойки от этого застройщика.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти застройщиков заставят компенсировать расходы на достройку проблемных ЖК.