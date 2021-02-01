Ученые связали темперамент мужчин с группой крови

Стоит отметить, что человеческая индивидуальность все же не определяется лишь группой крови или другими физиологическими особенностями. Фото: pixabay

Стоит отметить, что человеческая индивидуальность все же не определяется лишь группой крови или другими физиологическими особенностями. Фото: pixabay

Немецкие ученые провели исследование и смогли доказать, что темперамент и страстность мужчины зависят от его группы крови.

К примеру, самыми страстными и открытыми к экспериментам любовниками являются обладатели первой группы крови. Мужчины со второй группой, напротив, более чувствительны, верны и надежны. Исследование также показало, что и четвертая группа крови влияет на представителей сильного пола — они отличаются консервативностью взглядов в отношениях.

Отметим, что аналогичный вопрос изучали турецкие специалисты. Опросив 350 мужчин в возрасте до 60 лет, имеющих проблемы с потенцией, эксперты пришли к выводу, что меньше всего проблем у обладателей первой группы крови. При этом исследование американских ученых привело к противоположным результатам — третья и четвертая группа крови, согласно их отчету, снижает риск развития проблем с потенцией на 25%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что канадский ученый выдвинул новую теорию о том, кто мог быть «нулевым пациентом», запустившим распространение ВИЧ-инфекции по миру.