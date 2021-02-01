Брагин прокомментировал поражения СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча с московским «Динамо».

«Неплохо провели два периода. Ожидали, что «Динамо» будет плотно играть в обороне и ждать наших ошибок. Были хорошие моменты, по такой игре надо было первыми забивать один-два гола», — отметил он.

Напомним, СКА уступил московскому «Динамо» со счетом 2:0. В составе москвичей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Яшкин. СКА не смогли забросить ни одной шайбы. СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 70 очков. «Динамо» находится на четвертой строчке с 69 очками. Следующий матч состоится 4 февраля. СКА сыграет с «Локомотивом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).