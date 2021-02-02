За неделю «Экострой» вывез почти 80 «кубов» отходов с водных объектов

За неделю &#171;Экострой&#187; вывез почти 80 &#171;кубов&#187; отходов с водных объектов
"Экострой" собрал 330 кг нефтеводяной смести с водных объектов. Фото: Комитет по природопользованию

За минувшую неделю, с 25 по 31 января, аварийная служба «Экострой» собрала почти 80 кубометров отходов с водных объектов.

За указанный период служба 26 раз выезжала на аварийные ситуации и плановые обследования после ликвидации аварий. Почти все из них были связаны с разбитыми термометрами.

Как сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга, сотрудники предприятия на прошлой неделе активно проводили работы по ликвидации загрязнению и засорения водных объектов. Всего на утилизацию вывезли почти 80 кубометров отходов.

Так, петербуржцы заметили пленку нефтепродуктов на реке Неве у дома №112 по проспекту Обуховской Обороны. Прибывшие на место специалисты собрали 30 кг нефтеводяной смести, а акваторию обработали активной пеной.

Кроме того, около 300 кг нефтеводяной смеси собрали из Горского ручья в поселке Александровская, там выставили боновые заграждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что закрытая в ноябре свалка возле реки Оккервиль продолжает незаконно работать.

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