В больницах Ленобласти «свернули» 544 койки для ковид-пациентов

В больницах Ленобласти &#171;свернули&#187; 544 койки для ковид-пациентов
Ленобласти удалось не допустить острых вспышек заболеваемости как во время первой, так и во вторую волну пандемии. Фото: рixabay

Ленинградская область постепенно возвращает коронавирусные стационары к плановой работе в связи с положительной динамикой по заболеваемости COVID-19

С 29 января в медицинских учреждениях Ленобласти, занимающихся лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, «свернули» 544 койки. Коронавирусные отделения закрылись в Сланцах, Тосно, Киришах, Приморске и Волхове, сообщают в пресс-службе региональной администрации. В общей сложности сейчас для зараженных COVID-19 организованы 2 613 коек, из которых 997 остаются свободными.

Напомним, что по данным на 2 февраля в Ленобласти зафиксирована почти 31 тысяч заражений. Погибли за время пандемии более 430 человек, а полностью вылечились 27 987 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки выявили менее 1,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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