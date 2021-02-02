За сутки в России выявили меньше 17 тысяч новых случаев заражения COVID-19

За сутки в России выявили меньше 17 тысяч новых случаев заражения COVID-19
Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

По данным оперативного штаба на 11 часов 2 февраля, в России за последние сутки подтвердили 16 643 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

При этом у 1 597 пациентов болезнь протекает бессимптомно. В общей сложности, с начала пандемии в России заразились коронавирусом 3 884 730 человек. Кроме того, за сутки инфекция стала причиной смерти 539 человек. Нарастающим итогом число летальных случаев увеличилось до 74 158 человек.

Выписка, к счастью, активно продолжается. За сутки стены больниц покинули на 5,7 тысяч человек больше, чем заболели. Так, в течение понедельника отправились домой 22 372 человека, а с начала ведения статистики выздоровели 3 340 545 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области продолжают сокращать коечный фонд для коронавирусных больных.

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