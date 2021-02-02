«Ленавтодор» изменил схему выезда на КАД в западном Мурино

&#171;Ленавтодор&#187; изменил схему выезда на КАД в западном Мурино
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На пересечении улицы Шувалова и Охтинской аллеи изменили схему движения транспорта, упростив выезд на Кольцевую автодорогу.

Как объясняют в пресс-службы правительства Ленинградской области, движение на этом участке изменили по просьбам местных жителей. Благодаря новым настройкам светофора появилась дополнительная секция для поворота направо с Охтинской аллеи на улицу Шувалова. Это поможет машинам беспрепятственно попадать в жилые кварталы и снизит загруженность дорог.

«Ленавтодор» уже произвел все необходимые работы по перенастройке светофоров. Напомним, что развязка с магистралью КАД открылась в Мурино осенью прошлого года. Она значительно улучшила транспортную инфраструктуру города, сократив путь до Петербурга на полчаса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петровском проспекте 3 февраля ограничат движение транспорта съемки фильма «Бег улиток».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выезд на кад изменение схемы движения Ленавтодор мурино новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ожидается сильное похолодание во второй половине недели
В центре Петербурга снова много полиции, ограждения и пробки: что происходит?
«Ленавтодор» изменил схему выезда на КАД в западном Мурино
На место ДТП с маршруткой на Ветеранов приехала скорая
На загородном рынке в Петербурге количество сделок превысило исторический ...
В Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомой
Жители Петербурга просят Смольный официально утвердить проект сохранения ...
Запрещенный контент, который будут блокировать соцсети, — инфографика ...