«Ленавтодор» изменил схему выезда на КАД в западном Мурино

На пересечении улицы Шувалова и Охтинской аллеи изменили схему движения транспорта, упростив выезд на Кольцевую автодорогу.

Как объясняют в пресс-службы правительства Ленинградской области, движение на этом участке изменили по просьбам местных жителей. Благодаря новым настройкам светофора появилась дополнительная секция для поворота направо с Охтинской аллеи на улицу Шувалова. Это поможет машинам беспрепятственно попадать в жилые кварталы и снизит загруженность дорог.

«Ленавтодор» уже произвел все необходимые работы по перенастройке светофоров. Напомним, что развязка с магистралью КАД открылась в Мурино осенью прошлого года. Она значительно улучшила транспортную инфраструктуру города, сократив путь до Петербурга на полчаса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петровском проспекте 3 февраля ограничат движение транспорта съемки фильма «Бег улиток».