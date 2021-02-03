Медведев рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом во многих регионах России

Медведев напомнил, что власти уже год работают в условиях пандемии. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Медведев напомнил, что власти уже год работают в условиях пандемии. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Он убежден, что ситуацию удается держать под контролем.

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в большинстве регионов России. Он отметил, что властям удается держать ее под контролем. Об этом пишет РИА Новости.

Медведев заявил, что Правительство уже год работает в условиях пандемии. Сейчас в России началась масштабная вакцинация граждан – это позволит предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

«Ключевое условие — это, конечно, обеспечение производства вакцины в достаточном объеме»,

— подчеркнул он.

Политик добавил, что в конце первого полугодия 2021 года в России планируют произвести более 90 миллионов доз вакцины «Спутник V»

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти изменились ограничительные меры.