Медведев рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом во многих регионах России

Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ
Медведев напомнил, что власти уже год работают в условиях пандемии. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Он убежден, что ситуацию удается держать под контролем.

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в большинстве регионов России. Он отметил, что властям удается держать ее под контролем. Об этом пишет РИА Новости.

Медведев заявил, что Правительство уже год работает в условиях пандемии. Сейчас в России началась масштабная вакцинация граждан – это позволит предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

«Ключевое условие — это, конечно, обеспечение производства вакцины в достаточном объеме»,

— подчеркнул он.

Политик добавил, что в конце первого полугодия 2021 года в России планируют произвести более 90 миллионов доз вакцины «Спутник V»

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти изменились ограничительные меры.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина дмитрий медведев пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Враг парламентаризма»: чем спикер ЗакСа Вячеслав Макаров навлек на себя ...
Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина
Setl Group построит шестой детский сад в ЖК «Солнечный город»
В Петербурге задержали депутата ЗакСа Ленобласти во время получения 3 млн ...
Будущие молодожены столпились у ЗАГСА на Английской набережной ради записи ...
Мертвую москвичку пять часов искали в заваленной мусором квартире
Бывший инспектор ДПС в Петербурге получил условный срок за взятку от ...
Депутат Рассудов осудил избиения протестующих в Петербурге