Медведев рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом во многих регионах России

Он убежден, что ситуацию удается держать под контролем.
Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев рассказал о стабилизации ситуации с коронавирусом в большинстве регионов России. Он отметил, что властям удается держать ее под контролем. Об этом пишет РИА Новости.
Медведев заявил, что Правительство уже год работает в условиях пандемии. Сейчас в России началась масштабная вакцинация граждан – это позволит предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.
«Ключевое условие — это, конечно, обеспечение производства вакцины в достаточном объеме»,
— подчеркнул он.
Политик добавил, что в конце первого полугодия 2021 года в России планируют произвести более 90 миллионов доз вакцины «Спутник V»
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти изменились ограничительные меры.