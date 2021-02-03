Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина

Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Представитель Кремля заявил, что президент сам объявит, если сделает прививку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на многочисленные вопросы о вакцинации Владимира Путина. Представитель Кремля подчеркнул, что как только политик сделает прививку, он обязательно поделится этой новостью и сделает это сам. Об этом пишет ТАСС.

Песков добавил, что и без Путина желающий вакцинироваться от коронавируса довольно много. Поэтому личный пример президента пока что и не нужен.

«Очень много желающих [сделать прививку от коронавируса], спрос высокий»,

— заключил Песков.

Напоминаем, что в регионах страны началась массовая вакцинация от коронавируса. В Петербурге запись также доступна для всех желающих.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков не знает реакцию Путина на решение суда о реальном сроке для Навального. Пресс-секретарь добавил, что Кремль не собирается комментировать решение суда.

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