Психолог перечислил признаки болезни Альцгеймера на ранней стадии

Если пожилой человек во время разговора забывает ответы и часто переспрашивает собеседника, это может быть тревожным сигналом. Фото: pixabay

Если пожилой человек во время разговора забывает ответы и часто переспрашивает собеседника, это может быть тревожным сигналом. Фото: pixabay

Психолог Андрей Зберовский объяснил, по каким симптомам можно выявить развивающуюся болезнь Альцейгемера на ранней стадии.

По словам эксперта, признаком смертельного заболевания мозга может быть периодическая потеря координации в пространстве, а также когда человек, к примеру, забывает расположение знакомых ему мест. Кроме того, симптомом Альцегеймера может служить и неправильное использование слов либо невозможность вспомнить нужные.

Психолог подчеркнул, что социальная активность благоприятно влияет на пожилых людей и свидетельствует о крепком психическом здоровье. Критика молодого поколения и споры с ними — это хорошо, однако если человек во время разговора переспрашивает и забывает ответы собеседника, это может быть симптомом следующего, более серьезного этапа развития Альцейгемера.

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