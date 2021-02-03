Психолог перечислил признаки болезни Альцгеймера на ранней стадии

Психолог Андрей Зберовский объяснил, по каким симптомам можно выявить развивающуюся болезнь Альцейгемера на ранней стадии.
По словам эксперта, признаком смертельного заболевания мозга может быть периодическая потеря координации в пространстве, а также когда человек, к примеру, забывает расположение знакомых ему мест. Кроме того, симптомом Альцегеймера может служить и неправильное использование слов либо невозможность вспомнить нужные.
Психолог подчеркнул, что социальная активность благоприятно влияет на пожилых людей и свидетельствует о крепком психическом здоровье. Критика молодого поколения и споры с ними — это хорошо, однако если человек во время разговора переспрашивает и забывает ответы собеседника, это может быть симптомом следующего, более серьезного этапа развития Альцейгемера.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников призывает россиян активно вакцинироваться от коронавируса.