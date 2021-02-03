Психолог перечислил признаки болезни Альцгеймера на ранней стадии

Психолог перечислил признаки болезни Альцгеймера на ранней стадии
Если пожилой человек во время разговора забывает ответы и часто переспрашивает собеседника, это может быть тревожным сигналом. Фото: pixabay

Психолог Андрей Зберовский объяснил, по каким симптомам можно выявить развивающуюся болезнь Альцейгемера на ранней стадии.

По словам эксперта, признаком смертельного заболевания мозга может быть периодическая потеря координации в пространстве, а также когда человек, к примеру, забывает расположение знакомых ему мест. Кроме того, симптомом Альцегеймера может служить и неправильное использование слов либо невозможность вспомнить нужные.

Психолог подчеркнул, что социальная активность благоприятно влияет на пожилых людей и свидетельствует о крепком психическом здоровье. Критика молодого поколения и споры с ними — это хорошо, однако если человек во время разговора переспрашивает и забывает ответы собеседника, это может быть симптомом следующего, более серьезного этапа развития Альцейгемера.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников призывает россиян активно вакцинироваться от коронавируса.

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