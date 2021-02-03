Кокорин не может получить рабочую визу

Кокорин не может получить рабочую визу
Александр Кокорин перешел в итальянский клуб. Фото: @acffiorentina

Футболист пока что не может играть за «Фиорентину».

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пока что не может сыграть за новый клуб. Дело в том, что футболист до сих пор не получил рабочую визу. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает «Матч ТВ».

В ближайшее время состоит матч «Фиорентины» против «Интера». Ожидалось, что он станет дебютным для россиянина, но, кажется, Кокорину остается только болеть за команду. Не все документы футболисты оформлены должным образом, так что он не имеет права трудиться на территории Италии.

Клуб может успеть урегулировать вопрос до 5 февраля. Напоминаем, что Кокорин перешел во «Флорентину» в конце января. Его контракт рассчитан на 3,5 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны соперники «Зенита» на вторых сборах в Дубае. Таким образом, команда из Петербурга проведет две встречи 4 февраля против клубов «Арарат» и «Ноа».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр кокорин рабочая виза Фиорентина


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Обвиняемому в убийстве двух мужчин в Полежаевском парке дали 14 лет колонии
Сенатор Сергей Перминов оценил условия Соединенных Штатов по ...
Биржа труда Ленобласти представила список самых редких и высокооплачиваемых ...
Илон Маск приступит к испытанию чипов на людях уже в этом году
«Ад на дорогах»: водители стонут в заснеженном Петербурге и жалуются на уборку
Кокорин не может получить рабочую визу
Психолог перечислил признаки болезни Альцгеймера на ранней стадии
На Суздальском таксист снес дорожный знак