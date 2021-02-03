Кокорин не может получить рабочую визу

Футболист пока что не может играть за «Фиорентину».

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пока что не может сыграть за новый клуб. Дело в том, что футболист до сих пор не получил рабочую визу. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает «Матч ТВ».

В ближайшее время состоит матч «Фиорентины» против «Интера». Ожидалось, что он станет дебютным для россиянина, но, кажется, Кокорину остается только болеть за команду. Не все документы футболисты оформлены должным образом, так что он не имеет права трудиться на территории Италии.

Клуб может успеть урегулировать вопрос до 5 февраля. Напоминаем, что Кокорин перешел во «Флорентину» в конце января. Его контракт рассчитан на 3,5 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны соперники «Зенита» на вторых сборах в Дубае. Таким образом, команда из Петербурга проведет две встречи 4 февраля против клубов «Арарат» и «Ноа».